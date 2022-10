Un nuovo modo di fare cassa o un altro talento del neo re? Una stampa di un suo dipinto di Balmoral | all' asta oggi | promette una vendita da record

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Lui lo definisce solo un hobby da dilettante, ma in realtà re Carlo III si diletta a dipingere da quando era giovanissimo. E se finora le sue opere erano state giudicate senza troppo entusiasmo dai critici, ora che è diventato re le cose cambiano. E lo dimostra un suodi, completato dall’allora principe poco più di venti anni fa, durante una vacanza in Scozia. Ildifirmato da re Carlo III Unadi un suodi(la numero 18 di un totale di 100 esistenti) sarà messaall’presso Bonhams, a Edimburgo. La dimora Royal in stile gotico, acquistata nel 1852 dal principe Alberto per la moglie, la regina Vittoria, appare sullo sfondo di montagne e boschi e ben ritrae il tipico ...

