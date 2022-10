Udinese-Torino | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 20 ottobre 2022)è una partita di Serie A che si giocherà domenica 23 ottobre alle ore 12.30 allo stadio Friuli di Udine. Le due squadre vivono una stagione decisamente differente con i bianconeri protagonisti di una striscia senza sconfitte che dura praticamente dallo scorso settembre. Dall’altra parte i granata provengono da una sconfitta di misura contro la Juventus.: le scelte degli allenatori Sottil non smuove i suoi fedelissimi. Silvestri tra i pali, Bijol, Ebosse e Perez. Quintetto di centrocampo formato da Pereyra, Lovric, Walave, Makengo e Udogie. In avanti Success e Deulofeu.(3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil Juric, dopo il ko del derby, intende rialzare la testa. Sarà ancora ...

... dunque, l'allenatore serbo, bocciando la prestazione dell'ex attaccante dell'. Nessuna ... Attimi di paura per il centrocampista venezuelano exe Juventus, che resta a terra per diversi ...Dzeko a Firenze si esalta FLOP: Dumfries è apparso un po' in difficoltà RISCHIATUTTO: La scommessa è BarakUdinese -domenica ore 12.30(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Belgio, Thomas Meunier a rischio per il Mondiale in Qatar Le condizioni dell’esterno del Borussia Dortmund Il Borussia Dortmund ha fatto sapere che Thomas Meunier ha rimediato una frattura dello zigo ...