Spezia | Platek | “Con Lotito non è stato divertente negoziare Gotti un gentleman”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il presidente dello, Philip, ha parlato al Corriere della Sera, soffermandosi anchesulla trattativa con la Lazio per Ivan Provedel. Ecco le sue parole: “Connon ècosìper la vendita del nostro portiere, ma fa parte del gioco. Perchédopo Italiano e Thiago Motta? È une un insegnante con i giovani, fondamentale per alzare il livello”. SportFace.

Philip, il presidente americano dello, ha raccontato al Corriere della Sera la sua passione per il calcio e il buon momento della squadra ligure, virtualmente salva in Serie A e che ieri è ...- Com'è stato il suo primo impatto con loCalcio Il mio primo impatto è il motivo per cui ... - Cosa l'ha particolarmente attratta del progetto della famigliaCome abbiamo ampiamente ...Sarri troverà di sicuro la soluzione migliore per sostituire Immobile ma alcune valutazioni devono essere fatte da parte di tutti. Si è accesa la spia sul fisico di Ciro che a febbraio compirà 33 anni ...Il presidente dello Spezia, Philip Platek, ha parlato al Corriere della Sera, soffermandosi anchesulla trattativa con la Lazio per Ivan Provedel. Ecco le sue parole.