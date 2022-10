SAJ | Info & Card finale “Blastburn”

Leggi su zonawrestling

SAJ
Sabato 22 Ottobre – Cesate (MI)
Centro Sport Cesate – Via Dante 72
Inizio Ore 19.00

SAJ Openweight Title Tournament – Quarti
Eron Sky Vs Joey Janela
El G Vs Tony Deppen
Adriano Vs Lupo
Spencer Vs DeReiss

Tag Team Match
BBB (Mirko Mori; Nico Inverardi) Vs Callum Newman; JJ Gale

Kidd Bandit Vs Max Peach

Merak Vs Sebastian De Witt