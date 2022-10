Report | per farmaci terapie avanzate spesi 73 mln nel 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Sulle curein Italia sono stati, lo scorso, anno 73 milioni di euro per 5. Per quanto riguarda il particolare settore delle Car T il numero dei pazienti trattati è triplicato ma siamo ancora indietro, di 5 volte, rispetto ai numeri dei trattamenti in Francia. La grande rapidità dell'evoluzione in questo campo, però, fa prevedere una crescita dei trattamenti a breve, e quindi una spesa molto più elevata, tra i 130 e 260 mln nel 2023, quando saranno disponibili anche trattamenti per l'emofilia, patologia che ha una platea molto più elevata di pazienti. A tracciare il quadro delle cure di alta tecnologia nel nostro Paese è Elena Paola Lanati, direttore Atpm Forum che ha presentato, oggi a Roma, il V°italiano sulle Advanced Therapy Medicinal product (Atmp). ...