Iran | 17enne ucciso a colpi di arma da fuoco durante le proteste

Le stesse fonti hanno citato un medico secondo il quale ilè stato colpito a meno di un ... Leggi Anche Mahsa Amini morta in, autopsia: malattia non percosse Leggi Anche Mahsa Amini, uccisi ...Secondo l'OngHuman Rights, i morti durante le manifestazioni sono oltre 230, tra cui almeno una trentina di minorenni.Un 17enne è stato ucciso durante le proteste in Iran. Lo riporta la Bbc, specificando che l'8 ottobre, l'adolescente, Abolfazl Adinezadeh, aveva saltato la scuola per partecipare a una delle manifesta ...Succede tutto la mattina del 13 ottobre. Sono settimane che dall' Iran arrivano immagini di ragazze ribelli che protestano nelle aule, si tolgono il velo, alzano il dito medio all'indirizzo di Khamene ...