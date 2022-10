“Intollerabile” Uomini e Donne | segnalazione pesante su Ida Platano | “va cacciata”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022), l’ex dama del programma Veronica Ursida spara a zero su Idae le altre protagoniste dello show. Lo ha fatto ai microfoni di Tvpertutti e la lista delle critiche è lunga. La prima è rivolta a Roberta Di Padua che avrebbe “calcolato perfettamente il fatto che uscendo con Davide sarebbe tornata in trasmissione per poi rimanerci e fare sempre la prezzemolina delle varie coppie e situazioni. Non riesce a realizzare o a crearsi una sua strada. Niente, deve fare la scomoda. Mi dispiace per lei, arriva sempre al secondo posto”. “Questo è quello che sta sempre dimostrando, stessa storia, sempre in mezzo alle coppie. Assolutamente… piace a lei, bah! Penso sempre che sia pessima, come era quando l’ho lasciata, che era in trasmissione, la ritrovo, forse, leggermente peggiorata!”. Poi ha attaccato Ida ...