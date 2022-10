Fiorello torna in tv | ma dopo il polverone con il Tg1 sbarcherà su Rai2

romanticone con la moglie Susanna Biondo e papà show con le figlie Olivia e Angelica - esclusivoSi chiamerà 'Viva Rai2' il nuovo programma diper la Rai. Il nuovo progetto dell'artista, autore e intrattenitore consisterà in 135 puntate e andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai2. Durerà ...Le indiscrezioni sulla messa in onda su Ra1. Le polemiche dei giornalisti per "l'occupazione" del loro spazio. E ora, l'amministratore delegato della tv di Stato annuncia di aver trovato l'accordo: 13 ...Adesso è ufficiale: Fiorello torna in tv. Il nuovo programma si chiamerà Viva Rai2. Dopo una serie di anticipazioni e qualche polemica legata alla scelta della fascia oraria per lo show, l’Ad Carlo Fu ...