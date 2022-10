Udinese-Monza | gol pazzesco di Petagna | li smarca tutti e fa 2-3 VIDEO

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Illa ribalta e lo fa con un grandissimo gol. Nel match contro l’, valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023, i ragazzi di Raffaele Palladino trovano la rete del 2-3 e lo fanno con una grandissima azione di Andreache, circondato da quattro uomini, lie poi piazza la palla all’angolino. Delirio totale per gli ospiti che esultano e passano in vantaggio, ecco il. SportFace.

DIRETTA(RISULTATO LIVE 1 - 1): NEHUÉN PÉREZ PAREGGIA I CONTI Il secondo tempo dicomincia con un doppio cambio nelle fila dei friulani: Sottil lascia negli spogliatoi Jajalo ed ...Risultati Secondo Turno Coppa Italia: gli aggiornamenti sui match in programma tra quest'oggi e giovedì sera Torna in campo la Coppa Italia con il Secondo Turno, che partirà quest'oggi con Genoa - ...Infortunio Paletta – Ancora problemi per Gabriel Paletta che è stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio alla coscia dopo soli 28 minuti di partita nella gara di Coppa Italia del Monza con ...L’Udinese trova il pareggio ad inizio ripresa contro il Monza alla Dacia Arena. Al 49' cross dalla destra di Lovric, Beto va col tacco e serve involontariamente Neheun Perèz che devia in rete. Sono un ...