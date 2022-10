Sampdoria | duro striscione contro Ferrero vicino alla sede del club

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) I tifosi dellanon hanno gradito il blitz allo Stadio Ferraris dell’ex presidente Massimonel corso dell’ultimo match casalingo perso di misurala Roma di Mourinho. E’ infatti arrivato un durissimo comunicato di protesta dei sostenitori blucerchiati, esposto sulla passerella che conduce al grattacielo di Corte Lambruschini, dove c’è lasocietaria. “Via dall’U.C.gli infami, i bugiardi e i l…o di”. Una frase pesante e destinata a fare discutere. Benzina sul fuoco, che fa alzare ulteriormente la tensione in un momento particolarmente difficile per i ragazzi di Stankovic e per la società guidata da Lanna. SportFace.

...che mi piace tanto con un allenatore che è un fratello piccolo e che torneremo qui (la...dare credito a chi lavora a Roma, ma con tutti i problemi che abbiamo e le limitazioni facciamo ...A Genova, la Roma ha battuto la1 - 0 nel posticipo della 10ecima giornata della serie A. Il gol porta la firma di ... L'allievo Stankovic è un ossoe lui studia una Roma da sopravvivenza ...Le eventuali dimissioni del Cda della Sampdoria potrebbero avere conseguenze pesanti: le banche hanno fatto credito per fiducia in questo management ...uno sfogo emotivo duro e accorato off the record da parte di chi ha fatto di tutto per iscrivere la Sampdoria a questo campionato. L’affronto è stato, naturalmente, anche nei confronti dei tifosi, che ...