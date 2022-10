Calciomercato.com

La presenza nella sede deldel procuratore di Hakim Ziyech ha riacceso i riflettori su un nome caldo perl'estate. L'attaccante esterno è chiuso al Chelsea da una nutrita concorrenza, ha ...Badelj , centrocampista del Genoa , ha parlato a Mediaset della vittoria del suo Grifone in ... Genoa Spal (Getty Images)la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - ... Milan, tutta la verità e i retroscena sul summit per il rinnovo di Leao Sono iniziate le trattative per il rinnovo di contratto del gioiello portoghese: le prime richieste fanno tremare il club rossonero ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...