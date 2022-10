La discussa vulnerabilità di John Fetterman

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il candidato Democratico alle elezioni di metà mandato per il Senato americano era in vantaggio in Pennsylvania: un grave infarto ha bloccato il suo tour elettorale e cambiato i temi della campagna

Il candidato Democratico alle elezioni di metà mandato per il Senato americano era in vantaggio in Pennsylvania: un grave infarto ha bloccato il suo tour elettorale e cambiato i temi della ...Oppure quando servizi digitali necessari per il loro funzionamento non affrontano le... la proposta presentata a fine settembre deve essere, modificata e approvata dal ...