Kasia Smutniak | la vera forza è non dover dimostrare più niente a nessuno

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Di lei dicono che le sue mani si muovono in modo musicale e che la sua risata esplode inaspettata, diventando immediatamente contagiosa.è una di quelle bellezze che rimangono impresse nell’anima perché non è impreziosita da nessun artificio. È semplicemente così, come appare. Ed è proprio questo il messaggio che l’attrice e modella polacca ha voluto lanciare dalle pagine del settimanale Amica. Dopo una vita passata adi essere forte e all’altezza di ogni situazione, a 43 anni sente di aver conquistato finalmente la consapevolezza di sé stessa. Il suo segreto? “Non sono ostile ai cambiamenti del mio corpo”.osserva il tempo che passa con la naturalezza di una donna che ha imparato a scegliere con cura le sue emozioni e a non rinnegarsi ...

con un abito vintage della collezione 1996 - 97 di Giorgio Armani e gioielli Pomellato. Credits: @lasmutniak via Instagram In nero anche la splendida, che ha però ...A Roma si sposerà invece con Marina () e dalla coppia nascerà una figlia, dal nome evocativo di Adele (Benedetta Porcaroli). A quel punto altre vicende, coincidenze, percorsi impressi, ...Kasia Smutniak appartiene alla schiera di donne del mondo dello spettacolo che non ha paura di mostrarsi per quello che è, senza filtri o ritocchini che nascondano lo scorrere del tempo. A 43 anni l’a ...Kasia Smutniak, da sempre paladina del body positive, ha raccontato al settimanale Amica di non temere il tempo che passa. L’attrice, intervenuta al Festival del Cinema di Roma, ha confessato di non s ...