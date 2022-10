Juventus | l’agente di Rugani | “Se fai più di 100 partite…”

Leggi su zon

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lasta attraversando un momento decisamente complicato. A parlarne è Davide Torchia, agente di. Il difensore dei bianconeri è attualmente ai margini, ma il suo procuratore non ci sta. Signor Torchia, aveva intuito che stava per aprirsi un ciclo storico? «In quel momento nessuno immaginava una cosa così epocale, anche perché ci fu un primo anno di rodaggio. Però Marotta e Paratici trasmettevano entusiasmo e dimostravano professionalità. Avevano le idee molto chiare e sono riusciti a creare un grande gruppo». Ha vissuto le tre gestioni: Marotta, Paratici, Cherubini. Che dirigenti sono? «Marotta era dirigente quando io giocavo. Era già noto e apprezzato per serietà e voglia di fare calcio. E’ chiaro che nel nostro mondo, a seconda di chi ti telefona, beh… Lo squillo ha un peso specifico diverso. Inoltre aveva già competenze ...