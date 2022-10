Edoardo Donnamaria aveva un gemello | la confessione al GF Vip

Ora però Massimo Giletti è single mentre Antonella ha intrapreso nella casa una frequentazione cone Antonella Fiordelisi stanno insieme/ Dubbi al GF Vip: "Lo ...L'ex di Belen si è quindi scagliato contro la produzione in merito ad una presunta spallata diai suoi danni. Alfonso Signorini gli ha detto che quest'ultima non c'è stata, ...Alcune presunte fan dei 'Gintonic' sono andate all'esterno della Casa del GFVip 7 e hanno portato un messaggio a Spinalbese ...Puntata ricca di scontri e polemiche quella andata in onda del Grande Fratello Vip lunedì 17; e ce n'è anche per gli autori.