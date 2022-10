Atp Napoli | seconda sospensione del torneo per umidità | il pubblico chiede il rimborso

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ancora problemi all’ATP 250 di: dopo ladi fila del programma serale del, a causa dell’che ha reso impraticabili i campi, è scoppiata la protesta degli spettatori. Ilpagante si è infatti riversato verso i gazebo dell’organizzazione per ottenere l’immediatodei biglietti. La gente ha iniziato ad urlare in coda, esplicando tutto il disappunto per una situazione difficilmente risolvibile. SportFace.