(Di martedì 18 ottobre 2022) Pietro, attaccante del, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia sul Cittadella: "Siamo entrati in campo to...

Calciomercato.com

L'allenatore croato disegna un Toro che somiglia tanto a quello in versione da campionato, con Vlasic - Radonjic ea comporre il tridente offensivo. Rientrano Singo, Vojvoda e Ricci. Dall'.... Tutto facile contro il Cittadella:agli ottavi. In uno stadio semi - deserto con appena 4 mila spettatori finisce 4 - 0 per il ... Vlasic e Radonjic partono dall'inizio dietro, ma ... Torino, Pellegri: 'Mi serve continuità, Juric sta lavorando sulla nostra testa' Il Torino strappa la qualificazione per gli ottavi di finale di Coppa Italia vincendo 4-0 in casa contro il Cittadella. Una gara che nel primo tempo è stata più combattuta di quanto non dica il ...TORINO (ITALPRESS) – Torino che passeggia sul Cittadella di Gorini e chiude con il punteggio di 4-0 la sfida dell’Olimpico Grande Torino, ...