“Slow Horses” su Apple Tv+ | lo spy thriller con Gary Oldman

(Di martedì 18 ottobre 2022) Serie Tv: “” è suTv+. Stiamo parlando della serie con, un coinvolgente spydrammatico che segue le vicende di una disfunzionale squadra di agenti dell’MI5 e del loro insopportabile capo, il famigerato Jackson Lamb. I personaggi navigano tra le luci e le ombre del mondo dello spionaggio per difendere l’Inghilterra da forze oscure. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su “” trama, uscita, cast ed episodi. “” suTv+: uscita ed episodi “” è disponibile suTv+. Si tratta di un’avvincente serie tv di spionaggio creata da Will Smith, basata sui romanzi della serie “Jackson ...

LEGGI - Da Mythic Quest 3 a2, Apple TV+ svela le date autunnali delle sue serie tv La seconda stagione di The Mosquito Coast è prodotta da Mark V. Olsen e Will Scheffer, Stefan Schwartz, ...LEGGI - Da Mythic Quest 3 a2, Apple TV+ svela le date autunnali delle sue serie tv Nella terza stagione Ian e Poppy (Charlotte Nicdao) saranno alla guida della nuova società GrimPop, ...Apple TV+ cala l'asso e annuncia le date d'uscita delle più attese serie tv che usciranno in autunno, tra cui Mythic Quest 3 e Slow Horses 2 ...Il servizio di video in streaming ha svelato le date di uscita e le prime foto delle nuove stagioni di alcune delle sue serie di punta: ecco tutte le anticipazioni.