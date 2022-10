Riforma processo civile | le misure

... economica, giuridica e tecnologica da quella religiosa anche grazie allaprotestante, un'... cioè il primato dell'individualismo e dell'economia, ildi secolarizzazione e - grazie alla ..."L'adozione del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca cheil corso di laurea in Farmacia è un traguardo storico per la Federazione e per il futuro ...prevenzione e nel...“L’adozione del decreto del ministero dell’Università e della Ricerca che riforma il corso di laurea in Farmacia è un traguardo storico per la Federazione e per il futuro della ...Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) – “L’adozione del decreto del ministero dell’Università e della ricerca che riforma il corso di laurea in Farmacia è un traguardo storico per la Federazione e per il f ...