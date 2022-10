Rai | Fuortes conferma lavori in corso su rientro Fiorello**

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Ritengo indispensabile precisare che il progetto editoriale è ancora in fase di definizione, compresa la sua collocazione nei palinsesti. Oltre all'approdo su RaiPlay, è inla valutazione sul canale televisivo più adatto ad accogliere il progetto innovativo dello straordinario artista. La Rai avrà cura di comunicare il progetto definitivo non appena verrà ultimato". Così l'Amministratore Delegato della Rai Carloriguardo aldi Fiorello sui canali Rai e a quanto riportato in questi giorni sulla stampa.

Agenzia Stampa Italia

Adesso resteranno famosi per aver respinto Fiorello: una grande battaglia! Posso capire l'imbarazzo in cui si trova Monica Maggioni, direttrice del Tg1, ma l'ad dellaCarlo, potrebbe ...I giornalisti della Tv pubblica a ruota libera sui social, con insulti ai presidenti di Camera e Senato. Le offese finiscono sulla scrivania di Carlo, che nicchia. RAI, Mollicone-Santanchè: "Fuortes intervenga su caso Giglio e Cecchi" Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano si è messo in ferie, cresce la suspense: va al governo o al Tg1 Più probabile la seconda ...