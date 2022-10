Prezzo gas | ok in Ue a price cap dinamico Von der Leyen | ' Tagliati 2 3 forniture russe'

(Di martedì 18 ottobre 2022) La presidente della Commissione europea: 'Gli impianti di stoccaggio in Europa sono al 92%. Siamo preparati per affrontare l'inverno'. Le proposte per la lotta al caro energia: dal nuovo benchmark per ...

(Rinnovabili.it) – Nessun price cap immediato per il gas ma un passo avanti verso la definizione di una strategia per contenere la volatilità dei prezzi. Assieme a nuove misure per fare squadra e ...Un piano con tre pilastri: un tetto al prezzo del gas limitato e dinamico, una piattaforma per stoccaggi comuni di metano e una riforma del mercato Ttf di Amsterdam. Insomma, non proprio quello che ...