Ostia | in corso gli sgomberi all’Idroscalo | via gli Spada da 3 appartamenti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nuoviin zona Idroscalo a, dove da questa mattina all’alba sono iniziate le operazioni di sgombero di alcunidi proprietà Ater. Gliriguardano alcuni alloggi occupati abusivamente in via via della Martinica e in via dell’Idroscalo. Le operazioni di sgombero sono effettuate dalla polizia locale di Roma Capitale, con i Gruppi GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana), Spe ( Sicurezza Pubblica emergenziale) e X Gruppo Mare, insieme alla polizia di Stato de X Distretto Roma Lido. Sgomberati 3con all’interno 7 persone Gli agenti hanno dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio, emesso dall’Azienda Territoriale per l’ Edilizia Residenziale Pubblica, di 3 immobili occupati illegalmente da 7 persone, tra cui alcuni componenti della famiglia ...

ilmessaggero.it

Sgombero indi alcuni alloggi Ater occupati abusivamente. Uno, in via della Martinica 35, era occupato da Cristina Spada, sorella di Roberto, accusato di associazione mafiosa e noto per avere dato ...Dalle 6 del mattino è inlo sgombero di due appartamenti Ater occupati abusivamente a. L'intervento della polizia e dei vigili di Roma Capitale riguarda due alloggi. Uno è occupato dalla sorella di Roberto Spada ,... Ostia, sgombero in corso delle case Ater: tra gli abusivi la sorella di Roberto Spada L’ipotesi è che il conducente drogato dell’auto che ha travolto la moto sulla quale viaggiava la 23enne morta è che non si sia fermato ...L'intervento per liberare le case occupate abusivamente da Cristina Spada - sorella di Roberto, noto per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi e scarcerato recentemente - e da Giovanna Spada ...