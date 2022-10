Lutto nei Ricchi e Poveri | è morto Franco Gatti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022)nella musica italiana: èall’età di 80 anni, storico membro dei. Ne dà l’annuncio una nota pubblicata sull’Ansa: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao”, il saluto del gruppo che il cantante, che si è spento a Genova, aveva lasciato tempo fa. Ierano nati alla fine degli anni ’60 ma, che aveva fatto la sua ultima apparizione in tv a giugno scorso con la moglie, si era allontanato da tempo dopo la tragedia che aveva colpito la sua famiglia nel 2013: la morte del figlio Alessio. Leggi anche: Musica in, il cantante si accascia e muore sul palco. Choc al concerto...