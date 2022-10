Lombardia | concluso iter per fusione Bardello | Malgesso e Bregano in provincia di Varese

(Di martedì 18 ottobre 2022) Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Si è conclusa oggi, con l'approvazione all'unanimità di una legge regionale e di un atto amministrativo, la fase degli adempimenti di Regioneai fini delladei Comuni diindi. Le tre amministrazioni locali potranno ora avviare le procedure conclusive dell'in vista dello svolgimento delle elezioni per il nuovo Consiglio comunale e il nuovo sindaco. "Le tre amministrazioni comunali e i cittadini col referendum consultivo -ha detto in Aula la vice presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza (Lega)- non hanno soltanto deciso di stringere ulteriormente il loro legame per una operazione di spending review e di efficacia amministrativa, ma hanno ...

