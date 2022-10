LIVE – Crotone-Virtus Francavilla 3-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ladi, match valevole per la nona giornata del campionato di. Entra nel vivo il campionato di Lega Pro che, anche quest’anno, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 18 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F53-0 (74? Cuomo, 79? e 86? Gomez) 86? – GOL! GOMEZ! ...

DIRETTA CROTONE-VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO 0-0): OCCASIONE PER CHIRICÒ Allo scadere del 45' l'arbitro Angelucci manda le due squadre al riposo senza concedere recupero, il primo tempo di Crotone-Virtus Francavilla. Formazioni ufficiali Crotone (4-3-3): Branduani, Crialese, Cuomo, Golemic, Calapai; Tribuzzi, Awua, Giannotti; Kargbo, Gomez, Chiricò. A disposizione: Dini, Gattuso, Giron, Bove, Gomez.