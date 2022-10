Infortunati Juventus | quando tornano Pogba | Di Maria | Chiesa e Bremer

...un suo collaboratore in Europa per verificare le condizioni di tutti i giocatori. ...anche prima che la Roma lo tesserasse ed è forse questo uno dei motivi che ha spinto laa ......vecchia frase fatta del mondo del calcio e dello sport in generale che ben si coniuga col momento della, di attesa, per il rientro di chi finora non si è visto per niente. Glidi ...Massimo Pavan: “Se non ci saranno altri infortuni e Di Maria, Bremer, oltre a Chiesa e Pogba recupereranno allora vedremo la Juve. Purtroppo ci sono troppi infortuni ma chi ha costruito ...Juventus e Milan potrebbero dover rinunciare ad un importante obiettivo sul calciomercato in entrata: svolta e firma sul nuovo contratto ...