Il commosso saluto di Barbara d’Urso alla moglie di Franco Gatti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda questo pomeriggio, c’è stato modo di parlare della morte di. Un amatissimo cantante del nostro panorama musicale, che ha fatto parte di uno dei gruppi più amati in Italia, i Ricchi e Poveri.se n’è andato poche ore fa, soffriva da tempo ed era molto malato. In collegamento in diretta con, per Pomeriggio 5, ladi, Stefania Picasso. I due erano legatissimi, e negli ultimi anni cercavano di superare insieme il grande dolore per la perdita del loro amato figlio, morto a causa di una overdose di alcol e droghe. Un dolore che in realtà,non aveva mai superato, come succede sempre ai genitori, che in modo del tutto innaturale, sono costretti a ...