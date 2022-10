Grande Fratello Vip | Sonia Bruganelli attacca l’ex di Belen Antonino Spinalbese | “Totalmente impazzito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ieri sera, lunedì 17 ottobre, è andato in onda in prima serata su Canale5 un nuovo appuntamento conVip. Tra rivelazioni sul caso Caltagirone, nomination e disaccordi va detto che la casa più spiata d’Italia sta iniziando dare qualche soddisfazione trash, come d’abitudine nelle scorse edizioni. Il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di dare spazio a due tra i concorrenti più “esposti” del reality, Edoardo Donnamaria e. I due hanno litigato, ma perché? A quanto c’entra pare proprio lei, Antonella Fiordelisi. A prendere la parola per primo è statofidanzato di: “Io sono stato dall’inizio molto vicino a Edoardo. Mi sono trovato bene e spendevo parole con Antonella per farle capire come approcciarsi a lui”. E ...