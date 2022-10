Gran Galà del Calcio | eletta la Top 11 | presente un giocatore del Napoli!

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si è tenuto stasera il “del”, evento che chiude la stagione passata della Serie A. La manifestazione consiste nel consegnare i vari riconoscimenti alle squadre, calciatori, arbitri, che di più si sono distinti nel corso della stagione precedente. Un riconoscimento molto atteso in ogni edizione, è sicuramente la TOP 11, ovvero i migliori calciatori ruolo per ruolo della stagione appena passata. Nel Napoli, i contendenti maggiori ad entrare in questa prestigiosa formazione erano Osimhen e Di Lorenzo, fra i giocatori più importanti nella scorsa stagione azzurra chiusa con un terzo posto. Questa la Top 11 2021/2022 premiata aldel: Portiere: Maignan Difensori: Di Lorenzo, Bremer, Tomori, Theo Hernandez Centrocampisti: Milinkovic Savic, ...

Sky Sport

Commenta per primo E' Daniele Orsato di Schio il miglior arbitro della stagione 2021 - 22. Ecco le sue parole sul palco deldel Calcio: 'È un sogno, tutta la mia esperienza arbitrale è un sogno e spero che sia un sogno anche per gli arbitri più piccoli. Voglio essere un punto di riferimento, la nostra Nazionale ...Il portiere del Milan Maignan ha parlato ai microfoni di Sky Sport nella notte deldel calcio LE PAROLE - "È la prima volta, sono molto orgoglioso. Questo vuol dire che facciamo un bel lavoro e dobbiamo farlo ancora di più. Io sono qui a lavorare a Milanello adesso vediamo ... Pallone d'oro e Gran Galà del Calcio 2022 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW