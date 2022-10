Ucraina | attacco a Kiev | sindaco ' case danneggiate | cerchiamo eventuali vittime'

RaiNews

...a Mykolaiv: abbattuti due droni iraniani La città di Mykolaiv è stata attaccata con droni kamikaze iraniani Shahed - 136 iraniani, due dei quali sono stati abbattuti dalla contraerea. ......Putin che la Nato è pronta a difendersi e a rispondere per le rime a un eventuale. 'Daremmo ... pianificata da tempo, perché è in corso la guerra in. Mosca sa che una guerra nucleare non ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 234 - Mosca: 11 morti in attentato a centro addestramento militare Belgorod - Mosca: 11 morti in attentato a centro addestramento militare Belgorod La Nato comincia oggi sui cieli del Belgio e della Gran Bretagna una grande esercitazione di deterrenza nucleare, mentre sono in corso incontri segreti di funzionari dei governi ...Difficile fare previsioni, eccetto una: basterebbe una sola bomba a causare milioni di morti e scenari apocalittici Le cose più spaventose sono di solito orribili a tal punto da non riuscirle nemmeno ...