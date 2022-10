Meloni è una donna forte | ma le femmine vittimiste non se ne sono ancora accorte

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Verrà il giorno in cui Giorgiane sbaglierà una (più di una, in più di un giorno, immagino); neanche venerdì, però, è stato quel giorno. Non so come siano, in queste settimane, le vostre schermate di messaggi. Le miequasi tutte composte da un qualche vecchio video di Giorgia, commentato da chi invia e chi riceve con analoghi «Ma come abbiamo fatto a non accorgercene prima». Ho una scusa: erano quasi tre anni che non guardavo la televisione. Avevo smesso al principio della pandemia, quando il contagio era diventato l’unico tema di conversazione, il tema meno interessante nella storia del mondo. Guardereste un palinsesto la cui trama consiste nel dirvi di lavarvi bene le mani? Tuttavia non è una scusa sufficiente. Alcuni dei più illuminanti video di Giorgia, alcuni di quelli in cui dimostra ...