Listeriosi | 72 casi “ma non c’è allarme”

Agrimi (Iss): "In prossime settimane ci aspettiamo di non registrare altre infezioni, vedremo se misure prese hanno raggiunto obiettivo" Sono "72 idiin Italia legati al focolaio sostenuto dal ceppo St 155" . Ma " non c'è allarme ", i sistemi di monitoraggio e controllo sembrano aver ben funzionato, "si è giunti in tempi rapidi a ...Sono '72 idiin Italia legati al focolaio sostenuto dal ceppo St 155' . Ma ' non c'è allarme ', i sistemi di monitoraggio e controllo sembrano aver ben funzionato, 'si è giunti in tempi rapidi a ... Listeriosi, Iss: "72 casi legati al focolaio, ma al momento nessun allarme" Sono “72 i casi di listeriosi in Italia legati al focolaio sostenuto dal ceppo St 155”. Ma “non c’è allarme”, i sistemi di monitoraggio e controllo sembrano aver ben funzionato, “si è giunti in tempi ...Continua l'allarme listeriosi: le autorità sanitarie segnalano tracce del batterio anche in un lotto del Gorgonzola Dolce DOP di marchio Pascoli italiani.