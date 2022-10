GF Vip | Cristina minaccia di abbandonare e parla di soldi e contratto

... giustamente, che la parola "" in questa nuova edizione è un po' "forte" da utilizzare: Alcuni hanno una storia televisiva come Charlie Gnocchi,Quaranta, Patrizia Rossetti, Wilma Goich, ...Ci risiamo. Puntualmente, e a turni, i concorrenti del Grande Fratello7 minacciano di abbandonare il reality, e questa volta il turno è diQuaranta . Raramente la dichiarazione di voler lasciare la Casa di Cinecittà è stata poi messa in pratica dai vipponi, ...Stasera previsti sei nuovi ingressi nella casa: un nome è clamoroso. Si deciderà anche il futuro di Amaurys Perez dopo la presunta bestemmia. Impazzano le indiscrezioni sui social ...Spinalbese ha accusato Edoardo di avergli dato una spinta in magazzino, mentre Nikita è isolata da parte del gruppo: fan del GF Vip contro il 'branco' ...