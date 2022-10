Elia Viviani ha spostato un po' più in là il confine del nostro stupore

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sabato dopo la conclusione dell'ultima prova dell'Omnium (qui spiegavamo cos'è questa specialità) ai Mondiali di ciclismo su pista,aveva negli occhi un grande rammarico e una qualche piccola consapevolezza. Avrebbe voluto più del settimo posto, sapeva che era alla sua portata. Era soprattutto consapevole che, al solito, ci sarebbe stato qualcuno, ci sono sempre, che avrebbe sottolineato, e non senza biasimo, che il settimo posto era una delusione e che il suo tempo, in questo ciclismo, se non già passato era quantomeno alle fasi finali. È da anni che viene o sottinteso questo: a ogni passo falso del veronese c'è sempre chi, e con soddisfazione, tira in ballo l'inesorabile fine ciclistica del velocista della Ineos. Ci ha fatto il calloa tutto questo. A ogni anno difficile su strada, tutto ...