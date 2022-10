Berlusconi-Meloni | sorrisi dopo l' incontro | ma il difficile comincia adesso

(Di lunedì 17 ottobre 2022) "L'si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d'Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fratelli d'Italia e Forza Italia sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze, primo tra tutti il caro energia che sarà al centro anche del prossimo Consiglio Europeo”. Sono le 18 quando,un ora ed un quarto di faccia a faccia, viene diffuso da Fratelli d’Italia e Forza Italia in maniera congiunta questo comunicato sull’tra Silvioe Giorgia. Unattesissimo ...

L'ex capo dei pentastellati dovrà lasciare il testimone al navigatissmo Antonio Tajani che prenderà il suo posto come prevede l'intesa tra la premier in pectore Giorgiae Silvio(...... a fine verticeposta sui social una foto in cui i due leader appaiono sorridenti. L'ex premier scrive: ' Ho incontrato Giorgiaa Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più ...I partiti politici sono riconoscibili nell’immaginario collettivo per qualcosa che va oltre il profilo ideologico. Il simbolo, il colore, lo slogan, il volto del leader: questi sono i riferimenti imme ...Sembra delinearsi sempre più la lista dei ministri del prossimo governo di centrodestra che con ormai quasi matematica certezza sarà ...