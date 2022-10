Verissimo | Eliana Michelazzo confessa tutta la sua verità sul Prati gate poi svela com’era nata la paparazzata mostrata a Live – Non è la D’Urso

Leggi su isaechia

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo la storia raccontata da Pamelaal Grande Fratello Vip riguardante il caso Mark Caltagirone, questo pomeriggio nel salotto dil’ex agente della showgirl,, ha voluto dire la sua: Sono abbastanza arrabbiata e delusa, dopo 3 anni e mezzo ancora si dicono delle bugie. Lei venne in studio alpoi se ne andò, intervenni io e poi da lì iniziarono discussioni. Non ci siamo più sentite ho provato anche a scriverle un messaggio, io sono vittima quanto lei, mi ha bloccato. Mi ritengo più vittima di lei. L’ho sempre difesa, mi sono messa seduta in un programma per difendere il suo matrimonio e il suo amore, comunque io ero la sua manager, l’ho sempre difesa perché è giusto così. Se io ho un’assistita la difendo perché comunque io credo in lei. L’ho ...