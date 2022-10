Sophie Codegoni contro Edoardo Donnamaria per le sue rivelazioni

Leggi su biccy

(Di domenica 16 ottobre 2022) Qualche sera faal Grande Fratello Vip ha rivelato alcune indiscrezioni piccanti su Alessandro Basciano e. Frasi che non sono piaciute affatto ai diretti interessati. E dopo la reazione di Alessandro Basciano, oggi è arrivata anche quella di. L’ex tronista è stata intervistata da Giada Di Miceli durante la trasmissione Non Succederà Più in onda su Radio Radio, come riportato dalle colleghe di IsaeChia: “Sulle dichiarazioni dinemmeno spreco fiato, si commenta da solo. Fortunatamente io al mio fianco ho sempre avuto un grandissimo uomo che non ha avuto bisogno di leccarsi le dita per far vedere quello che fa sotto le coperte. Dopo una bassezza del genere deve stare in silenzio. Stai parlando di una coppia di ...