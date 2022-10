She-Hulk – una serie che spacca

(Di domenica 16 ottobre 2022) She-hato, il fandom, gli spettatori casuali, ad alcuni anche qualcos’altro ma ora che è finita possiamo tirare le somme: cosa ne pensiamo dell’ultima produzione Marvel Studios? Jennifer Walters è una giovane avvocatessa che sta lanciando la sua carriera, ma è anche la cugina di un certo Bruce Banner che potreste conoscere per la sua abitudine a perdere il controllo e trasformarsi in un mostro verde di nome. Per un caso fortuito Jen entrerà in contatto col sangue di suo cugino e finirà per trasformarsi lei stessa in un…anzi una She-! Probabilmente l’ultimaMarvel non è un prodotto per tutti. Il concetto dietro all’interainfatti si scopre realmente solo nella sua conclusione, omaggio fedelissimo ai fumetti dell’eroina verde, ...

Qualcuno, però, doveva pur avvisarvi: la serie die de Gli Anelli del Potere , conclusasi da poco, oltre a House of the Dragon , in dirittura d'arrivo, sono tra le serie tv più "femminili" ...Con l'episodio finale,ha fatto l'all - in. Ha scommesso tutto quello che poteva e che, bluffando, ha tenuto a freno negli episodi precedenti. Ne esce una puntata perfetta, esilarante, e così intelligente da ...L'ultimo episodio di Attorney at Law è ormai andato in onda ma i commenti e le opinioni sul prodotto di casa Disney non sembrano placarsi.Il finale di She-Hulk è più importante per la Marvel che per il personaggio. Rivela uno studio consapevole di sé e ancora in ricerca ...