Napoli-Bologna | Serie A | dove vedere la partita in streaming e TV

(Di domenica 16 ottobre 2022) Al Maradona diva in scena l’incontro tra partenopei e felsinei. Ildi Luciano Spalletti sta viaggiando a ritmi elevatissimi sia in campionato che in Champions. Specialmente nella massima competizione europea, i campani stanno dimostrando un gioco e una solidità assolutamente invidiabili. Avendo staccato il pass per la fase finale con due giornate d’anticipo (frutto di 4 vittorie in 4 giornate e con una media di 4.25 gol fatti a), ilpuò concentrarsi sul campionato e sulle partite che rimangono prima della sosta per il Mondiale del Qatar. I padroni di casa sono a quota 23 e con una vittoria tornerebbero in vetta alla classifica in solitaria, dopo la vittoria di ieri dell’Atalanta sul Sassuolo. Ilristagna nella parte bassa della classifica e la zona ...

... Atalanta 24*;23 punti; Lazio, Udinese e Milan 20; Roma 19; Juventus* 16; Inter 15; Sassuolo* 12; Empoli* e Torino* 11; Salernitana e Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce e7; ...La SSCha comunicato l'elenco dei calciatori convocati da mister Spalletti per l gara di campionato contro ilal Maradona. In attesa dell'ufficialità. PORTIERI: Meret, Sirigu, Marfella; ...Il Napoli di Luciano Spalletti in campo alle 18:45 contro il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.