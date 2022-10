Covid | le news Vaia | Possibile aumento contagi | ma nessun allarme LIVE

(Di domenica 16 ottobre 2022) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sono circa 39mila i positivi, 73 i morti. Tasso di positività al 18,06%. Eseguiti 215.672 tamponi molecolari e antigenici. Sono 6.592 i ricoveri ordinari (+52) e 252 quelli in terapia intensiva (+8). Rezza: "Casi ancora in, vaccinarsi e mantenere prudenza"

