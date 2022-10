Sallusti gela la Gruber | “Boldrini e Bertinotti molto più faziosi di La Russa e Fontana” video

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nella giornata più difficile per il centrodestra a causa dello scontro tra Berlusconi e la Meloni, la sinistra politica e giornalistica si lancia all’attacco della coppia di presidenti delle Camere appena eletta, Lorenzoe Ignazio La. A “Otto e mezzo“, su La 7, Lillisi scatena e in collegamento con Alessandroprova a stuzzicarlo, ma il direttore di Libero replica per le rime. “Gli italiani hanno deciso di premiare Meloni e Salvini più di Berlusconi. La decisione è stata presa democraticamente nelle urne. Dopodiché mi stupisco di chi si stupisce che la destra che vince le elezioni metta persone di destra nelle istituzioni. Non penso che lafossero meno di parte die La. Essere di destra ...

