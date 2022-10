Putin a un passo dalla sconfitta Ecco perché la follia atomica è concreta

(Di sabato 15 ottobre 2022) Dopo otto mesi di guerra, "la Russia è spalle al muro" e la "nucleare" appare una minaccia. Lucio Caracciolo, direttore di Limes e giornalista esperto di geopolitica, analizza il delicato punto di rottura a cui si avvicina la guerra in Ucraina. Il presidente Vladimirè messo davanti alla realtà del campo di battaglia. Le avanguardie nel Donbass sono state "messe in rottacontroffensiva ucraina di settembre-ottobre, che ha svelato al mondo quanta cartapesta mascherasse la decadente facciata dell'esercito russo", spiega Caracciolo in un'analisi pubblicata da La Stampa. Il giornalista raccoglie il virgolettato velenoso di un ministro della Difesa atlantico sui carri armati abbandonati dai russi in fuga: "Questa è la più grande donazione all'Ucraina dall'inizio della guerra". Il fatto è ...

