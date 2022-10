Probabili formazioni Sampdoria-Roma | decima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I giallorossi, privi di Paulo Dybala, vogliono dare seguito alla vittoria con il Lecce per avvicinarsi alle prime posizioni, mentre i blucerchiati vanno ancora a caccia del primo successo. Chi vincerà? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici.– Stankovic potrebbe schierare tre trequartisti alle spalle di Caputo, con Gabbiadini favorito su Leris..– Belotti insidia Abraham per una maglia da titolare in attacco, mentre Kumbulla potrebbe far rifiatare ...