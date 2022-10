Non condire la pasta con questa salsa | Ritirata dal mercato | è pericolosa

Leggi su ck12

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nelle ultime ore, il Ministero della Salute è intervenuto e ha ritirato una diffusissimaper la: potrebbe essere contaminata(Pexels)Soprattutto in Italia, laè uno dei piatti sacri della tradizione culinaria. Che sia semplicemente condita con olio extravergine d’oliva e parmigiano o che invece venga arricchita da un ragù fatto in casa, lamette sempre d’accordo tutti. Fortunatamente, per chi non ha tempo o particolari doti culinarie, nei supermercati sono in vendita diversi sughi e salse già pronte: in questo modo, si può dare sfogo alla fantasia. Nelle ultime ore, però, un famosissimo sugo già pronto è stato ritirato dal. Il rischio è alto e non bisogna assolutamente sottovalutarlo: si parla di possibile contaminazione ...