Lucca | fanno esplodere bancomat delle Poste e rubano 90 000 euro

Corriere Fiorentino

Benabbio ai Bagni die il Giardino Botanico a. In elenco anche Villa Argentina a ... possiamo ben dire che l'interesse per la cultura e i luoghi da valorizzare e proteggere cheparte ......time al sindaco Matteo Lepore cosa intendesse fare in merito all'occupazione in via Capo di. ... coi primi che rispettano le regole e i secondi chedella violenza uno strumento di ... Lucca, maxi colpo al bancomat: lo fanno esplodere e rubano 90 mila euro LUCCA: Il vicinato è stato svegliato dal boato che ha mandato in frantumi lo sportello automatico dell'ufficio postale.Ad un mese dai risultati del voto alle politiche di settembre, il PSI di Lucca anche i previsione del prossimo congresso di partito previsto per il 16 ottobre, traccia un bilancio sul lavoro fatto e p ...