Juventus | Nedved | «Allegri? Agnelli chiaro | la strada è ancora lunga»

GianlucaDiMarzio.com

La stagione dellarischia di essere già compromessa e contro il Torino è vietato sbagliare: le decisione dei tifosi, poi, è piuttosto chiara. Arrivabene e©LaPresseCome ogni giorno, ...... può bussare a Guardiola per qualità ed esperienzaLaè attesa questa sera all'ennesima ... Agnelli, Arrivabene e© LaPresseLa Juve è a un passo dall'eliminazione e rischia anche di ... Juventus, Nedved: "Svolta in caso di sconfitta La strada è lunga. Sentiamo la pesantezza della maglia" Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, questi sono i voti ...Due sconfitte nelle ultime due partite per la Juventus tra campionato e Champions League. Il periodo non è dei migliori perciò iul club ha deciso di andare in ritiro per preparare al meglio il derby d ...