Calciomercato Inter | dal Tottenham arriva l’offerta per il difensore | Conte lo vuole già a gennaio

(Di sabato 15 ottobre 2022) Antoniopescare unnella rosa dell’. L’attuale mister delha deciso: sarà Stefan De Vrij il giocatore che probabilmente finirà in terra inglese, se accetterà il corteggiamento di. Ilolandese ha un contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare l’a condizioni vantaggiose, se il rinnovo non dovesse L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Ausilio sull’operazione Calhanoglu-: “Occasione sfruttata. Eriksen? Speriamo ritorni a giocare”, chi sono i candidati per la fascia destra? Ecco i nomi Fiorentina, per il centrocampo si punta al colpo Sensi ...

Commenta per primo Torna l'appuntamento con le Top 5 news di.com . Focus sul derby della Mole e sulle novità di formazione in casa Milan . Poi spazio al mercato con l'e le ultime dall'estero.L'ex Juve eandrà in scadenza a giugno ma l'attuale contratto prevede già un'opzione per un ulteriore anno. Per convincere Conte, però, non basterà offrirgli un ricco rinnovo: per legarsi a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Solo cinque mesi fa, il brasiliano salutava i tifoso granata e mai avrebbe pensato di trasferirsi nell'altra squadra della città ...