Calcio | Serie B | De Rossi debutta con un pari | Cittadella-Spal 0-0

(Di sabato 15 ottobre 2022), 15 ott. - (Adnkronos) - Daniele Deinizia con una reti bianche la sua carriera da allenatore. La suanon va oltre allo 0-0 sul campo delnonostante i veneti giochino in 10 dal 44' del primo tempo per il doppio giallo rifilato a Danzi. In classifica gli estensi e ilrestano appaiati a 10 punti in dodicesima posizione.

Eccitante, così Luciano Spalletti definisce il suo Napoli. Non euforia ma una eccitazione di un gruppo sempre alla ricerca del proprio limite, che ancora non trova: "Ci domandiamo quanto siamo forti ...L'Empoli è in vantaggio per 1 - 0 sul Monza al termine del primo tempo dell'anticipo della decima giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Castellani' della città toscana. A decidere sin qui il match il gol di Haas all'11'. Calcio, serie B: Palermo - Pisa 3-3