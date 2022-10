Cade mentre raccoglie castagne sulla Maresana | trasportato in ospedale

(Di sabato 15 ottobre 2022) Un uomo di 57 anni è finito indopo una brutta cadutastavando. È successo poco prima di mezzogiorno di sabato (15 ottobre) I Nucleo SAF dei Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti per il soccorso e il recupero in viaa Ponteranica. I pompieri hannoil ferito in zona sicura e lo hanno affidato alle cure mediche. Sul posto anche il 118 con automedica e ambulanza, che hail 57enne alle Cliniche Gavazzeni di Bergamo: le sue condizioni non sono gravi.

BergamoNews.it

