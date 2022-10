Media Inaf

FOTOGALLERY Getty Images/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Scienze Il saluto ai figli e l'arrivo, il viaggio diCristoforetti L'astronauta italiana è alla sua seconda missione a bordo ...... approfitteremmo per dire alla grandissimanostra, che non ha i capelli a posto ma che risponde in russo ai russi, in inglese agli inglesi ed in aramaico ai profeti: "". E nel ... Bentornata Samantha!